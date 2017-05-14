Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал выпуск панда-бондов «РУСАЛа»

Дебютный выпуск панда-бондов (так международные инвесторы называют долговые бумаги обращающиеся на площадках КНР — прим. Ленты.ру) российской компании «РУСАЛ» на долговом рынке Китая является позитивным примеров межгосударственного сотрудничества в экономической сфере. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Международного форума «Один пояс, один путь», сообщил источник в «Деловой России».

Глава Китая также лично отметил и поддержал выпуск «РУСАЛом» облигаций, как первой российской компании, вышедшей на долговой рынок Поднебесной.

В марте 2017 года компания разместила первый транш панда-бондов на сумму один миллиард юаней на срок два плюс один год со ставкой купона на уровне 5,5 процента годовых. А уже в конце апреля первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов говорил о том, что «РУСАЛ» может объявить о размещении второго выпуска облигаций на китайском рынке в мае текущего года.

«РУСАЛ» зарегистрировал проспект эмиссии панда-бондов, номинированных в юанях, в начале 2017 года. Общий объем размещения был заявлен в размере 10 миллиардов юаней (1,5 миллиарда долларов). Срок размещения — семь лет. Средства, полученные от размещения, будут направлены на пополнение оборотного капитала, в том числе на закупки у поставщиков в Китае.