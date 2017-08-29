В Башкирии 11-летняя девочка спасла из огня шестерых детей

В Башкирии 11-летняя девочка вывела из горящего дома шестерых братьев и сестер. Инцидент произошел в селе Мраково Кугарчинского района 28 августа, сообщается на сайте республиканского главка МЧС.

«На момент прибытия пожарных подразделений установлено, что с крыши дома идет дым, происходит горение домашнего имущества на веранде», — рассказали спасатели.

На месте работали 18 человек и семь единиц техники.

«Старшей из детей, 11-летней девочкой, из дома эвакуировано в безопасную зону трое родных и трое двоюродных братишек и сестренок», — отметили в главке. Там добавили, что пожарные спасли из огня 32-летнюю женщину, она получила ожоги. Пострадавшую передали бригаде скорой помощи.

Через 15 минут после поступления сообщения о пожаре он был полностью потушен. Пламя повредило кровлю и уничтожило веранду.

Предварительная причина возгорания — «детская шалость с огнем», заявили в ГУ МЧС. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В феврале 2015-го в Воронежской области пятилетняя девочка спасла своих брата и сестру во время пожара в доме.