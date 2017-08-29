ООН призвала Душанбе разрешить таджикским женщинам выходить замуж за иностранцев

Члены Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации призвали Таджикистан отменить поправку к Семейному кодексу, которая ограничивает право иностранцев и лиц без гражданства вступать в брак с таджикскими женщинами. Об этом сообщает Центр новостей Организации Объединенных Наций.

В ООН приняли к сведения информацию Душанбе о том, что ограничения вызваны намерением защитить гражданок Таджикистана от торговцев людьми. Вместе с тем в Комитете отметили, что «защитные меры никогда не должны приводить к нарушениям основополагающих прав и свобод, в том числе права на вступление в брак и права на выбор супруга».

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В организации, отметив усилия таджикских властей по подготовке учебников на языках национальных меньшинств, также выразили обеспокоенность ограничениями в области получения образования на узбекском, русском, киргизском и туркменском языках.

Поправка к Семейному кодексу республики, ограничивающая право таджикских женщин на заключение брака, была принята в 2011 году, передавала «Азия Плюс». Согласно этой норме, иностранцы и лица без гражданства должны были до того, как взять в жены гражданку республики, прожить год на территории страны, заключить брачный договор и принять обязательства по обеспечению будущей супруги и детей собственным жильем