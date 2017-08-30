В Греции сел на мель паром с двумя сотнями пассажиров на борту

В Эгейском море неподалеку от греческого острова Иос сел на мель пассажирский паром Blue Star Patmos, на борту которого находились 205 пассажиров. Об этом в среду, 30 августа, сообщает Maritime Bulletin. Внутрь корабля стала поступать вода.

Судно выполняло рейс Пирей-Парос-Наксос-Иос-Тира (Санторини) — Анафи. Авария произошла в 1:30 ночи по местному времени (совпадает с московским), передает Newsbeast.gr.

Отмечается, что на борту также находились 87 членов экипажа, 21 легковой автомобиль и 12 грузовых машин.

Спасатели успели эвакуировать людей в порт Иоса.

26 августа нефтяной танкер Kamome Victoria под флагом Панамы сел на мель в судоходном канале между Нью-Йорком и Нью-Джерси. На борту находилось 12 тысяч баррелей топлива.