Бразильский суд запретил копать на Амазонке

Бразильский суд запретил разработку природных богатств Амазонии. Об этом сообщает Reuters.

Федеральный судья Роландо Валькир Спаньоло заблокировал решение президента страны Мишела Темера, который до того разрешил добычу полезных ископаемых на севере Амазонии. По мнению судьи, принять такое решение по конституции может лишь конгресс страны. Генпрокуратура уже заявила, что подаст апелляцию.

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24 августа Мишел Темер выпустил указ, согласно которому разрешалась разработка полезных ископаемых в особо охраняемой зоне амазонских лесов — RENCA. Там, по предварительным оценкам, находятся колоссальные запасы меди. По замыслу президента, это позволило бы дать толчок экономике страны и создать множество рабочих мест.

Решение вызвало массовые протесты активистов, политиков и экологов. С 1984 года леса Амазонии, площадь которых достигает 46 тысяч квадратных километров, находятся под защитой государства. Любая добыча полезных ископаемых там запрещена.