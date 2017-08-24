Бразилия отдаст под шахты заповедник размером с Московскую область

Бразильские власти отдадут под шахты заповедник площадью 46 тысяч квадратных километров — это примерно территория Московской области. Решение принял президент Мишел Темер. Подробности сообщает BBC News.

Материалы по теме Самый запущенный сад на планете В Амазонии нашли следы неизвестной цивилизации

«Цель нововведения — привлечь новые инвестиции, заработать денег для страны и общества, создать рабочие места», — прокомментировало новости министерство энергетики.

В Бразилиа отмечают, что девять заповедных зон внутри — защищенные леса и индейские резервации — все же будут в безопасности. Экозащитники, однако, опасаются за сохранность ценных земель.

Решение главы государства раскритиковала оппозиция. Сенатор Рандольфе Родригес назвал инициативу «самой мощной атакой на Амазонию за последние 50 лет». Маурисио Воиводич, глава бразильского отделения природозащитной организации WWF, предостерег, что решение властей может привести к демографическому взрыву, уничтожению лесных и водных ресурсов, снижению природного разнообразия и конфликтов из-за собственности на землю.

Он также призвал позаботиться о правах индейских племен, живущих на территории заповедника — некоторые из них почти полностью замкнуты от внешнего мира.