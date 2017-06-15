Бассейну Амазонки предрекли скорое уничтожение

Ученые из Бразилии, Германии, Сингапура, Великобритании и США спрогнозировали наступление катастрофы в Амазонской низменности. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

Специалисты рассчитали индекс DEVI (Dam Environmental Vulnerability Index) для различных территорий, относящихся к Амазонской низменности. Данный параметр варьируется от 0 до 100, его максимальное значение отвечает полному уничтожению экосистемы.

Самые высокие значения DEVI (более 80) приходятся на территории, относящиеся к Мадейре — крупнейшему притоку Амазонки, где уже действуют «Санту-Антониу» и «Жирау» — две крупные ГЭС. Значительно пострадают также бассейны Мараньон и Укаяли (величина DEVI у них составляет 71 и 61 соответственно).

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Главными факторами деградации экосистемы считается вырубка лесов, изменение русла рек, массовое снижение биоразнообразия и эрозия почв.

В бассейне реки Амазонка планируется расположить 428 гидроэлектростанций, на данный момент построено или возводится около 140 подобных сооружений. Бассейн является источником 20 процентов пресной воды на планете и средой обитания множества эндемичных видов растений и животных.