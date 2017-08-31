В Москве в сентябре пройдет Digital Marketing Conference

8 сентября в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия Сегодня» пройдет конференция для профессионалов в области коммуникаций Digital Marketing Conference. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В этом году все спикеры расскажут об искусственном интеллекте, блокчейне и о том, для чего создавался Tor, послушать представителя Dentsu, обсудить лучшую рекламу Axe, а также выяснить, как Heineken Experience стал главной достопримечательностью Амстердама.

Кроме того, организаторы собираются разыграть среди всех гостей конференции настоящую криптовалюту. Для участия нужно будет лишь покрутить спиннер.

На мероприятии выступят основатель Tor и компании New Edge Дэвид Голдшлаг, сооснователь и генеральный директор приложения Safello Фрэнк Шуиль, креативный директор Dentsu Inc. Кацухиро Шимура, креативный директор 72andSunny Amsterdam Лаура Виско и руководитель маркетингового направления Peltarion Кай Андерсон.

Приглашенные специалисты расскажут о безопасности приложений, криптовалютах, особенностях сферы биотехнологий и позиционировании бренда.

Digital Marketing Conference — российская конференция, на которую уже 9 лет подряд привозят лидеров индустрии со всего мира и единственная, на которую не приглашают выступать российских спикеров. На мероприятии традиционно обсуждают реальные практические кейсы и самые актуальные тренды, а также делают прогнозы на будущее.