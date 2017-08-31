Двоих жителей Таганрога заподозрили в продаже человека на органы

Двоих жителей Таганрога (Ростовская область) заподозрили в продаже на органы живого человека за 1,5 миллиона рублей. Об этом в четверг, 31 августа, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Материалы по теме Куплю почку б/у, недорого Трудовые будни секретного агента по продаже органов Прожить дважды Что следует знать о посмертном донорстве органов

«По версии следствия, подозреваемые 29 августа этого года, находясь в гостиничном номере одного из отелей в Таганроге, продали за 1,5 миллиона рублей 26-летнего гражданина России для его дальнейшей эксплуатации в личных целях, изъятия органов и тканей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения денег злоумышленники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми»).

Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что следствию стало известно о готовящемся преступлении. Покупателем выступило подставное лицо — сотрудник правоохранительных органов. По информации источника, в данный момент 26-летний россиянин жив, ему ничего не угрожает. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

В октябре 2016 года сообщалось, что столичные следователи подозревают в торговле людьми двух граждан Украины — 23-летнюю Марию Олейник и ее 22-летнего соучастника Андрея Бородача.