С армейских складов в Израиле похищено 15 тысяч патронов

С одного из складов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), расположенного на юге страны, неизвестные похитили более 15 тысяч патронов калибра 5,56 миллиметров для полуавтоматических винтовок. Об этом сообщает Walla.

Кража была совершена ночью 30 августа. Злоумышленникам удалось проломить стену хранилища и вынести ящики с боеприпасами, которые были увезены на нескольких автомобилях. Охранявшие склады караульные ничего не заметили.

По сведениям издания The jerusalem Post, это уже третий в этом году случай кражи армейского имущества со складов. В мае с базы на юге Израиля были украдены 33 автоматических винтовки М16. Воров задержали, однако военным удалось вернуть только часть украденного оружия.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ генерал Ронен Манелис, заявил тогда, что этот инцидент является очень серьезным, так как оружие может попасть в руки террористов и использоваться при их атаках.

14 июля три вооруженных палестинца открыли огонь по полицейскому патрулю, убив двоих из них, а затем попытались укрыться на территории мечети Аль-Акса, где их застрелили стражи порядка.