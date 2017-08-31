Финансы
 

Ткачев изменил отношение к турецким помидорам

Перейти в «Мою Ленту»

Минсельхоз России допускает возможность возобновления поставок турецких помидоров предстоящей зимой-весной небольшими партиями. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ведомства Александр Ткачев, передает РИА Новости.

«Конечно, чтобы обеспечить овощами наше потребление, мы будем создавать импорт, и я думаю, что с турецкой стороны мы будем предлагать следующие варианты решения. Прежде всего, поставки томатов в межсезонье, то есть зима, ранняя весна, когда наши овощеводы уже не в состоянии с учетом погодных условий поставлять на российский рынок овощи», — приводит агентство его слова.

По мнению Ткачева, это будет справедливо. «Мы видим, что все политические вопросы урегулированы, и, конечно, мы должны возобновлять наш товарооборот, который был прежде всего в агропромышленном комплексе России», — заявил министр.

7 августа глава Минсельхоза говорил, что Россия не готова закупать турецкие помидоры и не будет этого делать.

В ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. После этого отношения между Москвой и Анкарой резко обострились. Россия ввела в отношении республики санкции, в частности запретив ввоз ряда продовольственных товаров. В конце июня 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился за уничтожение российского самолета, после чего Москва стала постепенно снимать ограничения. Так, 31 мая 2017 года российский лидер Владимир Путин отменил запрет для работодателей привлекать для трудовой деятельности турецких граждан. Ограничение на импорт турецких томатов пока сохраняется.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ткачев отверг возможность возврата турецких помидоров в Россию
Последние новости
Правительство отложило ввод в эксплуатацию двух ТЭС в Крыму
«Зенит» купил словенца из «Ростова»
Депутат Рады рассказал о трех сценариях введения миротворцев в Донбасс
Неизвестные добыли номера телефонов звезд Instagram
Пицца лучше денег и похвалы заставила людей работать
Американец съел двух живых пауков ради работы
Порошенко предложили отрезать Крым от материка каналом
Другие материалы рубрики
Финансы00:0329 августа

Сланцы подмочило

Смертельная стихия оставила Америку без бензина
18:43Сегодня

В России выпущены первые исламские облигации

13:15Сегодня

Зарплаты бюджетников поднимут в ближайшие полгода

18:48Сегодня

Промсвязьбанк добавил возможность бесплатного перевода денег на свои счета

Финансы12:2230 августа

20 вопросов и ответов

ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
12:46Сегодня

Акции Сбербанка обновили исторический максимум

12:17Сегодня

Минэкономразвития спрогнозировало мягкое ослабление рубля

20:2918 августа

Цены на нефть резко подскочили

Финансы10:00 1 августа

Пенсионный калькулятор

Узнать размер своих будущих выплат
17:27Сегодня

Евро упал ниже 69 рублей

11:48Сегодня

Россиянам посулили прибавку к доходам в 1,2 процента

18:5018 августа

Золотой запас России в июле увеличился на 12 тонн

Россия
«Вы будете нас видеть в страшных снах»
Семьи погибших шахтеров отказываются покидать Мирный
Детская моча против скальпеля врача
Народная медицина в апогее безумия
«Думал, само пройдет»
Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
Памфилова заявила о недопустимости «показательных цифр» на выборах
Росздравнадзор отозвал партию «Лидокаина» после смерти двух пациентов
Родившие студентки получили право перейти на бесплатное обучение
Forbes назвал 100 самых влиятельных россиян столетия
Все материалы
Мир
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
Первая кровь
Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
Мужчина порезал ножом полицейского в Стокгольме
Лос-Анджелес решил перестать чествовать Колумба
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
С армейских складов в Израиле похищено 15 тысяч патронов
Все материалы
Бывший СССР
Игорь ДодонТрамп на минималках
Зачем президент Молдавии объявил войну правительству и парламенту
Депутат Рады рассказал о трех сценариях введения миротворцев в Донбасс
Порошенко предложили отрезать Крым от материка каналом
МИД Белоруссии указал Киеву на недопустимость угроз
Лукашенко поручил создать белорусский аналог электромобиля Tesla
Саакашвили предсказал свою судьбу в случае возвращения на Украину
В Узбекистане открыли первый памятник Исламу Каримову
Все материалы
Финансы
Сланцы подмочило
Смертельная стихия оставила Америку без бензина
В России выпущены первые исламские облигации
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Зарплаты бюджетников поднимут в ближайшие полгода
Промсвязьбанк добавил возможность бесплатного перевода денег на свои счета
Акции Сбербанка обновили исторический максимум
Ткачев изменил отношение к турецким помидорам
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
АИЖК разработает стратегию развития города Свободный
Форменное безобразие
Собрать ребенка в школу становится все дороже
Атомный ледокол «Советский Союз» утилизируют
В Россию с 1 сентября разрешат ввозить турецкие кабачки и тыквы
Топ-менеджер «Аэрофлота» удостоен высшей государственной награды Италии
Медведев сменил главу «Россетей»
Все материалы
Силовые структуры
Умар ДжабраиловНочной Умар: бизнесмен устроил стрельбу в столичном отеле
На бывшего сенатора от Чечни Джабраилова завели дело о хулиганстве
Отдали честь
Что бывает, когда женщины в форме забывают о том, что они полицейские
Станислав ДумкинМодный приговор
Что стоит за убийством блогера в парке Горького
Пентагон уточнил численность американских военных в Афганистане
Джабраилов объяснил стрельбу в отеле проверкой оружия
Предполагаемого убийцу блогера в парке Горького арестовали
В Краснодаре задержан третий подозреваемый в нападении на полицейских
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты Minotaur 1 С того света
Украина снабдила США козырем в космической гонке
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
Разрушение спутника Lockheed Martin показали на видео
Пицца лучше денег и похвалы заставила людей работать
Китай запустит движущийся со скоростью 4000 километров в час поезд
В США проведут опасную генную модификацию человека
Все материалы
Спорт
Конор МакгрегорЦирк уехал, чемпион остался
Что ждет Макгрегора после поражения от Мэйуэзера
Федор Кудряшов«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»
Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
Наелась славы
Что заставило олимпийскую чемпионку Сочи Юлию Липницкую уйти из спорта в 19 лет
«Зенит» купил словенца из «Ростова»
Возняцки раскритиковала решение US Open ставить Шарапову на центральный корт
У РУСАДА появился гендиректор
Ремонт крыши «Крестовского» затянулся на неопределенный срок
Все материалы
Культура
Голубая лагуна
Бразильские модели и европейские актрисы на открытии Венецианского кинофестиваля
Василий Бычков«Все благополучатели выиграют и заживут»
Чем грозит ЦДХ смена собственника
Размер и его значение
Венецианский кинофестиваль открылся фильмом про микролюдей
Шнуров устроил новую пьянку в клипе с Pharaoh, Кержаковым и Невзоровым
Композитора «Симпсонов» уволили после 27 лет работы над мультсериалом
Умер исполнивший главную роль в «Не бойся, я с тобой!» актер Кантемиров
Певца Александра Ермака задержали за убийство предложившего ему интим юриста
Все материалы
Интернет и СМИ
Очень темные дела
Кто зарабатывает миллиарды на наркоторговле в Tor
Даркнет здорового человека
В скрытых уголках сети водятся не киллеры и наркоманы, а задроты и кошатники
Американцы казнили надоедливый дрон-шпион реактивной катаной
В сети обнаружен тайный список жертв спама
Слепого британца год судили за просмотр детского порно
Предполагаемый убийца блогера в парке Горького снялся в «Пусть говорят»
Уплетающий «Доширак» Навальный разошелся на мемы
Все материалы
Ценности
Пьер Монталь«Если клиент хочет ниши — будет ему ниша»
Чем Пьер Монталь соблазняет клиенток
Молодой, будешь?
Классические бренды заигрывают с поколением 20-летних
Американцы модернизировали «последний настоящий Porsche»
Бывшего стилиста Канье Уэста позвали в Versace
Бутик colette подготовил набор для выживания на Неделе моды
Nike решил проблему межсезонья за счет инновационных технологий
Бывшие инженеры Apple занялись разработкой беспилотного автомобиля
Все материалы
Путешествия
North Korean men hold propaganda billboards while a supervisor, center, watches folk dancing held in front of the Monument to Party Founding in Pyongyang, North Korea, Wednesday, June 19, 2013. The dancing performance was held to celebrate the day North Korea's late leader Kim Jong Il began his work at the central committee of the communist nation's ruling Workers' Party in 1964. «Россиянам — дешевле»
Почему стоит бросить все и поехать в Северную Корею
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Треть российских авиапутешественников побывала летом за границей
Дебошира обязали выплатить американской авиакомпании 100 тысяч долларов
Обманом проникший в отель наркоман бесплатно прожил в нем три дня
Российский турист пропал во время экскурсии в Анталье
Спрос российских туристов на Гавану вырос на 764 процента
Все материалы
Из жизни
Большие караты
Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
Дети и грибы
Самые популярные снимки Instagram за август
«Они любят, когда ребенка учат белые»
История башкирского рабочего, перебравшегося в Китай
Празднование обрезания в московской синагоге приняли за пожар
В британскую пиццерию из мести подкинули зажженный фейерверк с 70 зарядами
Певица устроила откровенную фотосессию у памятника жертвам холокоста в Румынии
Двух львов застукали в объятиях на глазах у самки
Все материалы
Укрепление позиций
Мы поездили на 150-сильном VW Tiguan и отвечаем на главные вопросы
Самые популярные иномарки России
Какие машины иностранных брендов (и не только новые) россияне любят больше всего
Темное прошлое «Кайена»
Неизвестные обстоятельства рождения первого Porsche Cayenne
Тест: ЗЛВЧОАА
Знаете ли вы, что означают автомобильные аббревиатуры
Суперкар Audi R8 разогнался до 394 км/ч за 800 метров
Citroen построил двухэтажный дом на колесах с душем и кухней
Ford придумал для «Линкольнов» очень сложную подсветку эмблемы
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы