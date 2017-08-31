Ткачев изменил отношение к турецким помидорам

Минсельхоз России допускает возможность возобновления поставок турецких помидоров предстоящей зимой-весной небольшими партиями. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ведомства Александр Ткачев, передает РИА Новости.

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«Конечно, чтобы обеспечить овощами наше потребление, мы будем создавать импорт, и я думаю, что с турецкой стороны мы будем предлагать следующие варианты решения. Прежде всего, поставки томатов в межсезонье, то есть зима, ранняя весна, когда наши овощеводы уже не в состоянии с учетом погодных условий поставлять на российский рынок овощи», — приводит агентство его слова.

По мнению Ткачева, это будет справедливо. «Мы видим, что все политические вопросы урегулированы, и, конечно, мы должны возобновлять наш товарооборот, который был прежде всего в агропромышленном комплексе России», — заявил министр.

7 августа глава Минсельхоза говорил, что Россия не готова закупать турецкие помидоры и не будет этого делать.

В ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. После этого отношения между Москвой и Анкарой резко обострились. Россия ввела в отношении республики санкции, в частности запретив ввоз ряда продовольственных товаров. В конце июня 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился за уничтожение российского самолета, после чего Москва стала постепенно снимать ограничения. Так, 31 мая 2017 года российский лидер Владимир Путин отменил запрет для работодателей привлекать для трудовой деятельности турецких граждан. Ограничение на импорт турецких томатов пока сохраняется.