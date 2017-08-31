Вышел трейлер третьего сезона «Мистера Робота»

В сети появился проморолик третьего сезона сериала «Мистер Робот». Видео опубликовано на YouTube-канале Trailers Promos Teasers.

В клипе указывается, что премьера продолжения состоится 11 октября. В новом сезоне будет десять эпизодов. В третьей части главный персонаж Эллиот Алдерсон в исполнении актера Рами Малека продолжит попытки устроить революцию несмотря на то, что бывшие союзники стали его врагами.

«Мистер Робот» выходит на канале USA Network с 2015 года. Алдерсон — инженер кибербезопасности, который пытается разрушить корпорацию, в которой работает.