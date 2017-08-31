Обрушившееся в Мумбаи здание похоронило под обломками 11 человек

В индийском городе Мумбаи произошло обрушение шестиэтажного жилого здания. Об этом сообщает BBC News.

Жертвами происшествия стали 11 человек, 24 получили ранения и травмы. По оценкам спасателей, под завалами могут находиться до десяти жильцов.

На месте работают врачи, сотрудники экстренных служб и полицейские. Рухнувшему строению было около 100 лет. По предположениям специалистов, разрушение дома могло стать следствием недавних проливных дождей — вода могла размыть и без того ветхие стены.

23 мая в результате обрушения стены на свадебной церемонии в районе Бхаратпур в индийском штате Раджастан погибли 23 человека, еще 28 человек получили травмы.По словам полицейских, причиной обрушения здания стала пылевая буря.