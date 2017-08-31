Лос-Анджелес решил перестать чествовать Колумба

В городском совете Лос-Анджелеса проголосовали за то, чтобы перестать отмечать на городском уровне федеральный праздник День Колумба, посвященный первооткрывателю Америки. Вместо него будут отмечать День, посвященный коренным народам. Об этом сообщает Los Angeles Daily News.

Инициаторами стали выходцы из латиноамериканских стран, считающие, что открытие великим мореплавателем Америки привело к истреблению ее коренных жителей, а также к расцвету работорговли, жертвами которой стали миллионы африканцев.

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День коренных народов планируют отмечать во второй понедельник октября. Ранее подобное решение приняли в Беркли, Сиэтле и Денвере. Согласно переписи населения, Лос-Анджелес занимает второе место после Нью-Йорка по числу проживающих на территории индейцев.

22 августа борцы с расизмом и идеей расового превосходства белых людей повредили старейший на территории США памятник Колумбу в городе Балтимор (штат Мэриленд).