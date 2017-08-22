Борцы с расизмом повредили старейший в США памятник Колумбу

Борцы с расизмом и идеей расового превосходства белых людей повредили старейший на территории США памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в городе Балтимор (штат Мэриленд). Об этом сообщает Baltimore Brew, видео опубликовано на YouTube.

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«Христофор Колумб символизирует первоначальное вторжение европейского капитализма на Западное полушарие. Колумб положил начало волне терроризма, убийств, геноцида и изнасилований, которая идет несколько сотен лет. Эта разрушительная волна продолжает угнетать индейцев, афроамериканцев и югоазиатов», — гласят подписи к ролику.

Судя по записи, около вандала, который бил по памятнику молотком, стоял человек с плакатом «Расизм. Снеси его». К монументу прикрепили лист бумаги с надписью «Будущее за расовой и экономической справедливостью». Полиция пообещала найти и наказать виновных.

Памятник был возведен в 1792 году.