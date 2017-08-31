В Москве устроят немецкий Октоберфест

В Москве отметят традиционный немецкий праздник Октоберфест. Об этом говорится в пресс-релизе Российско-Германской внешнеторговой палаты, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 31 августа.

Мероприятие пройдет 14-16 сентября на территории немецкого посольства в столице. Гостей ждет торжественное открытие пивной бочки при участии представителя баварской пивоварни.

Материалы по теме До поросячьего визга Как праздновали главный пивной фестиваль мира Октоберфест десятки лет назад

Кроме того, на празднике также выступит Die Kirchdorfer — официальная музыкальная группа Октоберфеста в Мюнхене. Посетители также смогут продегустировать несколько сортов немецкого пива и традиционные немецкие деликатесы от шеф-повара из Баварии.

Помимо этого, в рамках фестиваля проведут лотерею. Для детей в субботу, 16 сентября, будет организована специальная развлекательная программа.

Осенью 2016 года на территории немецкого посольства в российской столице также прошел Октоберфест. Его посетили более 1 тысячи человек, в том числе представители деловых, политических и дипломатических кругов.