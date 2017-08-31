В Москве устроят немецкий Октоберфест

В Москве отметят традиционный немецкий праздник Октоберфест. Об этом говорится в пресс-релизе Российско-Германской внешнеторговой палаты, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 31 августа.
Мероприятие пройдет 14-16 сентября на территории немецкого посольства в столице. Гостей ждет торжественное открытие пивной бочки при участии представителя баварской пивоварни.
Кроме того, на празднике также выступит Die Kirchdorfer — официальная музыкальная группа Октоберфеста в Мюнхене. Посетители также смогут продегустировать несколько сортов немецкого пива и традиционные немецкие деликатесы от шеф-повара из Баварии.
Помимо этого, в рамках фестиваля проведут лотерею. Для детей в субботу, 16 сентября, будет организована специальная развлекательная программа.
Осенью 2016 года на территории немецкого посольства в российской столице также прошел Октоберфест. Его посетили более 1 тысячи человек, в том числе представители деловых, политических и дипломатических кругов.