Путешествия
 

В Германии решили заработать миллионы евро на новом туристическом налоге

Перейти в «Мою Ленту»

Власти немецкого города Франкфурт-на-Майне намерены ввести туристический налог. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает газета Daily Express.

С путешественников, останавливающих в отелях, хостелах и квартирах, снимаемых через сервисы наподобие Airbnb, будут взимать по 2 евро за ночь. По оценке городского казначея Уве Бекера (Uwe Becker), это принесет местному бюджету до 5 миллионов евро в год.

При этом гости города, прибывающие туда для работы, от такого сбора будут освобождены. Предполагается, что нововведение вступит в силу в январе 2018 года, после одобрения муниципальным собранием.

Бекер отметил, что 2 евро — вполне справедливая и разумная цена. «Мы хотим, чтобы наш город оставался привлекательным для туристов и приносил прибыль, никого не ошеломляя при этом», — отметил казначей.

В июне 2016 года Франкфурту был присвоен официальный статус курорта. Это означает, что теперь город может брать плату с посещающих его путешественников.

В июле 2017-го президент России Владимир Путин подписал закон о введении в ряде регионов страны в качестве эксперимента курортного сбора. Данный налог будут взимать в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях с 2018 по 2022 год.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Charging tourists to visit: Now Germany to charge every visitor that enters Frankfurt
Путин подписал закон о курортном сборе
Туристов в Крыму предупредили о взимающих курортный сбор мошенниках
Собчак предложила оградить Монако от бедных туристов
Последние новости
Генштаб раскрыл статистику российских авиаударов за время сирийской кампании
В России запустят новую программу модернизации оборонных заводов
Бывший премьер-министр Австралии признался в пропуске голосования из-за похмелья
СК отказался возбудить дело из-за откровенной фотосессии в полуразрушенном храме
Главе Samsung дали пять лет за взятки подруге президента
Российский актер стал добровольцем украинской армии в Донбассе
Умер избитый на месте убийства Немцова волонтер
Путешествия
Путешествия00:0623 августа

Люди с хорошими лицами

Японцы до неузнаваемости изменили жизнь заброшенного острова
08:5017 августа

В сочинских горах туристам впервые предложили отдых по системе «все включено»

12:09Сегодня

Траты туристов на отдых в России существенно упали

11:4516 августа

На Кубани проведут посвященный черноморской кухне фестиваль

Путешествия00:10Сегодня

Праздник стрелков, регата и аттракционы

Ради чего туристу ехать в Северную Германию
10:51Сегодня

Десятки авиапассажиров в США отказались лететь из-за пугавшего их пилота

09:58Сегодня

Литовский турист без вести пропал на Алтае

17:3924 августа

Туристов в Италии оштрафовали на четыре тысячи евро за кражу песка с пляжа

Путешествия00:0822 августа

Пошли на корм

Где туристов будут пытать, резать, убивать и есть
10:1815 августа

Крым обошел Анталью по числу зараженных человек

23:0224 августа

Туроператор Ted Travel объявил о прекращении деятельности

11:0015 августа

Отдых в турецком All Inclusive отеле шокировал российских туристов

Россия
«Последние мрази, опасные для общества»
Суд наказал «живодерок из Хабаровска» за гоп-стоп и оскорбление чувств
«Не из-за мусульман, а в целях безопасности»
Почему 1 сентября принесут в жертву Курбан-байраму
СК отказался возбудить дело из-за откровенной фотосессии в полуразрушенном храме
Путин встретится с президентом Южной Кореи на ВЭФ
Жизнь на Линии Ж
О сильной девочке, саркоме и превратностях судьбы
МЧС сообщило о 16 погибших при падении автобуса в море на Кубани
Умер избитый на месте убийства Немцова волонтер
Все материалы
Мир
Добро пожаловать на дно
Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
Глава МИД ФРГ отказал Турции во главе с Эрдоганом во вступлении в ЕС
В ГРУ оценили численность боевиков ИГ в Сирии
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
Все материалы
Бывший СССР
Сварились в котле
Фотохроника одного из самых крупных поражений украинской армии в Донбассе
Здравствуй, девочка — секонд-хэнд
Какие странные инициативы выдвигают украинские политики
Российский актер стал добровольцем украинской армии в Донбассе
Министр обороны Польши назвал Украину защитницей Европы от варварства
Появилось снятое с высоты птичьего полета видео военного парада в Киеве
Москва передала следователям дополнительные данные по катастрофе MH17 в Донбассе
Пострадавшие от взрыва в Киеве оказались близкими Героя Украины
Все материалы
Финансы
Крепкий Орешкин
Почему российской статистике не верит даже министр
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Двум санкционным российским банкам отказали в обслуживании ПО для SWIFT
«Борщевой набор» в России подешевеет на 30 процентов
Вкладчики разоренных банков провели митинг в Тюмени
Bank of America поверил в ускорение российской экономики
Молодые россияне подсели на микрокредиты
Все материалы
Бизнес
Купить президента
Чиновников соблазняют чемоданами денег, алмазами и танцовщицами
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
Главе Samsung дали пять лет за взятки подруге президента
Южнокорейцы заинтересовались сетью кинотеатров «Каро»
Депутат Единой России призвал ЦБ действовать в интересах государства
В «Сколково» в октябре пройдет форум «Открытые инновации»
Путин потребовал очистить российский рынок от контрафакта
Все материалы
Силовые структуры
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Без наград, но в Штатах
Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
В России запустят новую программу модернизации оборонных заводов
Генштаб раскрыл статистику российских авиаударов за время сирийской кампании
СК установил владельца упавшего на Кубани автобуса
Задавившему московского пешехода водителю Mercedes предъявлено обвинение
Все материалы
Наука и техника
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
Часть изображения была размыта, чтобы не нарушать законодательство РФ«Это была циничная сделка с дьяволом»
Рисковал ли Сталин, подружившись с Гитлером
Раскрыто будущее ракет «Протон»
Впервые обнаружены экзокометы
Найдена новая опасность злоупотребления антибиотиками
Найден засасывавший насмерть дельфин
Все материалы
Спорт
За баклана ответишь
Птицы — главные виновники бед в российском спорте
Видео убийства Андрея Драчева«Да мы и не таких ломали»
Кто и за что убивает спортсменов
Обновленные «Лужники» откроет футбольный матч между сборными России и Аргентины
Футболист «Эвертона» забил мяч с 50-ти метров в матче Лиги Европы
Карпина лишили прав за пьяную езду
Найдена зависимость между внешней привлекательностью и успехами биатлонистов
«Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» и вылетел из Лиги Европы
Все материалы
Культура
Типа крутые грабители
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Малыша на драйве» до «Тюльпанной лихорадки»
Мари-Од Мюрай«Я никогда не понимала, мальчик я или девочка»
Мари-Од Мюрай о взрослении, гендерном поведении, горе и любви
Великое кино о великом бабле
Миллионы рублей в России тратят на плохие фильмы
Шарль Азнавур получил звезду на Аллее славы в Голливуде
Песня про правящего русской землей Путина возглавила чарты российского iTunes
Умер актер Джей Томас
Бальзам на уши
Без российских инженеров не было бы техно, Rammstein и игры Doom
Все материалы
Интернет и СМИ
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Французы предложили вычислять подростков-геев с помощью шпионского приложения
Пошутившая про аборт девушка с животиком разозлила соцсети
Тинькофф банк подал в суд на «любителей дешевого хайпа»
В сети принялись искать спрятавшуюся в зелени змею
В сети похохотали над фейковыми ягодицами Тома Круза
Мужчина поделился экстремистскими видео с двумя подписчиками и сел на пять лет
Все материалы
Ценности
Сутенер октагона
Конор Макгрегор уделывает всех не только на ринге
На кончике кисти
Связь восточного искусства, благовоний и эротики
Американские боги
За что любят и ненавидят прожорливые, но мощные машины 70-х
Jaguar F-Pace признали лучшим полноразмерным кроссовером
Российская художница отыскала женские начала в мужчинах
Французы освоили искусство быть женщинами
Mercedes-Benz научил новый кабриолет отклонять ветер
Все материалы
Путешествия
Люди с хорошими лицами
Японцы до неузнаваемости изменили жизнь заброшенного острова
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
В Германии решили заработать миллионы евро на новом туристическом налоге
Траты туристов на отдых в России существенно упали
Десятки авиапассажиров в США отказались лететь из-за пугавшего их пилота
Литовский турист без вести пропал на Алтае
Аня Бушуева: «Самое дорогое — это страховка»
Как поступают с разъяренными быками в старинном испанском городке
Все материалы
Из жизни
Pola festival, sangli, maharahstra, india, asia Накидались
На фестивале метания камней пострадали более 460 человек
«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
Канадского премьера с пандами на руках слепили из масла
Американский бодибилдер подавился едой и умер
В США работнице больницы достался рекордный джекпот
Попытки увезти юного мужа из Нигерии стоили 72-летней британке 25 тысяч долларов
Все материалы
Тест-драйв Jaguar F-Type с самым маленьким мотором
Мы поездили спорткаре Jaguar с двигателем 2.0 и крепко задумались
Бешеный хомяк и рисующая свинья
Самые интересные автомобильные ролики августа
«Гелики» на природе: из Канады на Аляску
Потрясающие снимки G-Классов из 13-дневного путешествия фотографов
7 очень странных автомобильных опций
Список дополнительного оборудования, от которого расширяются глаза
Владельцем экстремального спорткара BAC впервые стала женщина
Lamborghini построит Huracan для бездорожья
Редкий игрушечный «Вейрон» за 15 000 долларов сняли на видео
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы