В Германии решили заработать миллионы евро на новом туристическом налоге

Власти немецкого города Франкфурт-на-Майне намерены ввести туристический налог. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает газета Daily Express.

С путешественников, останавливающих в отелях, хостелах и квартирах, снимаемых через сервисы наподобие Airbnb, будут взимать по 2 евро за ночь. По оценке городского казначея Уве Бекера (Uwe Becker), это принесет местному бюджету до 5 миллионов евро в год.

Материалы по теме Налог на отдых Что ждет россиян после принятия закона о курортном сборе

При этом гости города, прибывающие туда для работы, от такого сбора будут освобождены. Предполагается, что нововведение вступит в силу в январе 2018 года, после одобрения муниципальным собранием.

Бекер отметил, что 2 евро — вполне справедливая и разумная цена. «Мы хотим, чтобы наш город оставался привлекательным для туристов и приносил прибыль, никого не ошеломляя при этом», — отметил казначей.

В июне 2016 года Франкфурту был присвоен официальный статус курорта. Это означает, что теперь город может брать плату с посещающих его путешественников.

В июле 2017-го президент России Владимир Путин подписал закон о введении в ряде регионов страны в качестве эксперимента курортного сбора. Данный налог будут взимать в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях с 2018 по 2022 год.