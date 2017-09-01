Работников отеля «Метрополь» одели в дизайнерскую форму

Российский дизайнер и основатель собственного бренда Александр Терехов совместно с маркой Rusmoda представил новую униформу для сотрудников столичного отеля «Метрополь». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 1 сентября.

Вещи разработаны специально для администраторов службы приема и размещения, консьержей, менеджеров по работе с гостями и швейцаров. В дизайне каждой модели костюма нашли отражение исторические элементы декора гостиницы и вековые традиции украшения униформы в отеле.

«Главная наша задача — переосмыслить традиционную форму начала XX века и преподнести ее в современном прочтении. Мы изучили архивы форменной одежды «Метрополя» и тщательно разрабатывали дизайн, чтобы учесть все нюансы», — сказал дизайнер.

Марка Alexander Terekhov появилась в 2004 году, под этим брендом продаются женская одежда и аксессуары.

Метрополь — пятизвездочная гостиница в центре Москвы, она строилась в 1899—1905 годах.