Ценности
 

Работников отеля «Метрополь» одели в дизайнерскую форму

Перейти в «Мою Ленту»

Российский дизайнер и основатель собственного бренда Александр Терехов совместно с маркой Rusmoda представил новую униформу для сотрудников столичного отеля «Метрополь». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 1 сентября.

Вещи разработаны специально для администраторов службы приема и размещения, консьержей, менеджеров по работе с гостями и швейцаров. В дизайне каждой модели костюма нашли отражение исторические элементы декора гостиницы и вековые традиции украшения униформы в отеле.

«Главная наша задача — переосмыслить традиционную форму начала XX века и преподнести ее в современном прочтении. Мы изучили архивы форменной одежды «Метрополя» и тщательно разрабатывали дизайн, чтобы учесть все нюансы», — сказал дизайнер.

Марка Alexander Terekhov появилась в 2004 году, под этим брендом продаются женская одежда и аксессуары.

Метрополь — пятизвездочная гостиница в центре Москвы, она строилась в 1899—1905 годах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дизайнер Александр Терехов сделал копию взрослой коллекции для детей
Alexander Terekhov одел женщин в обтягивающие платья с блестками
В московском метро устроили модный показ
Последние новости
Генконсульство России в Сан-Франциско назвало число выданных за год виз
Хабаровский таксист извинился перед умывшимися зеленкой девушками
Грузовик въехал в сбившую пешехода легковушку на трассе «Дон» в Подмосковье
Плющенко рассказал о вреде «Ледникового периода» для Сотниковой
Популярный блогер стал мэром американского города и запретил натуралов
СМИ узнали о растущем недовольстве Трампа работой госсекретаря
В сети ошалели от божественности «двойного метакота»
Ценности
Ценности00:1931 августа
Пьер Монталь

«Если клиент хочет ниши — будет ему ниша»

Чем Пьер Монталь соблазняет клиенток
16:2231 августа

Рианна отправит детей в школу в чокерах и балаклавах

06:35Сегодня

Tom Ford нашел источник соблазна в сычуаньском перце

18:5731 августа

Pandora продемонстрировала свое отношение к семейным ценностям

Ценности09:0430 августа

Молодой, будешь?

Классические бренды заигрывают с поколением 20-летних
14:0531 августа

Viktor & Rolf воскресил дырявое платье семилетней давности

15:4031 августа

Американцы модернизировали «последний настоящий Porsche»

15:0231 августа

Бывшего стилиста Канье Уэста позвали в Versace

Ценности01:04Сегодня
Ученицы St. Stephens High School, Гонконг

Девчонки — короткие юбчонки

Как самовыражаются школьницы в разных странах мира
12:2131 августа

«Эконика» прилепила на обувь лягушек и лебедей

13:3631 августа

Бутик colette подготовил набор для выживания на Неделе моды

13:1331 августа

Nike решил проблему межсезонья за счет инновационных технологий

Россия
«Вы будете нас видеть в страшных снах»
Семьи погибших шахтеров отказываются покидать Мирный
Роспотребназдор предупредил туристов о необычной болезни во Франции
«Там реально их не хватает»
Какие школы нужны за МКАД
Новый посол России в США отреагировал на закрытие генконсульства в Сан-Франциско
В России решили уменьшить дорожные знаки
Детский омбудсмен обсудила с Кадыровым возвращение детей из Ирака и Сирии
«Думал, само пройдет»
Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
Все материалы
Мир
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
Эль джихадисто
Террористы подобрались вплотную к США
СМИ узнали о растущем недовольстве Трампа работой госсекретаря
Генконсульство России в Сан-Франциско назвало число выданных за год виз
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Модель-транссексуал назвал всех белых людей расистами
Все материалы
Бывший СССР
Жители Самарканда, Узбекистан Год Ислама не видать
Что стоит за масштабными изменениями в Узбекистане
Киев отказался признать факт раздачи «миллиардов Януковича» друзьям Порошенко
Игорь ДодонТрамп на минималках
Зачем президент Молдавии объявил войну правительству и парламенту
Депутат Рады рассказал о трех сценариях введения миротворцев в Донбасс
В ЛНР рассказали об угрожающей родственникам ополченцев СБУ
МИД Белоруссии указал Киеву на недопустимость угроз
Порошенко предложили отрезать Крым от материка каналом
Все материалы
Финансы
Сланцы подмочило
Смертельная стихия оставила Америку без бензина
Крупнейшие банки мира создадут собственную криптовалюту
Свежая кровь
Мигранты высасывают деньги из Германии
В России выпущены первые исламские облигации
Промсвязьбанк добавил возможность бесплатного перевода денег на свои счета
Зарплаты бюджетников поднимут в ближайшие полгода
Ткачев изменил отношение к турецким помидорам
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
«Ласточка» готова покорить регионы
Завод «Уральские локомотивы» представил электропоезд повышенной комфортности
«Мы сделали ставку на цифровых абонентов»
Коммерческий директор компании «МегаФон» о перспективах мобильного бизнеса
«Газпром» проложил 220 километров «Турецкого потока»
В Россию с 1 сентября разрешат ввозить турецкие кабачки и тыквы
АИЖК разработает стратегию развития города Свободный
Медведев сменил главу «Россетей»
Все материалы
Силовые структуры
Умар ДжабраиловНочной Умар: бизнесмен устроил стрельбу в столичном отеле
На бывшего сенатора от Чечни Джабраилова завели дело о хулиганстве
Отдали честь
Что бывает, когда женщины в форме забывают о том, что они полицейские
Судебная «Тройка»
Хакер Путин бесплатно катался в метро, а прокурор Медведев решил его посадить
Сеул отказался размещать в Южной Корее американские ядерные бомбы
Джабраилов объяснил стрельбу в отеле проверкой оружия
Пентагон уточнил численность американских военных в Афганистане
По факту задержки зарплаты работникам консервного завода ФСИН завели дело
Все материалы
Наука и техника
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
Пуск ракеты Minotaur 1 С того света
Украина снабдила США козырем в космической гонке
Открыт простой способ прогнозирования продолжительности жизни
Названа главная причина смерти во время секса
Раскрыт способ сделать секс приятным для обоих партнеров
Пицца лучше денег и похвалы заставила людей работать
Все материалы
Спорт
Макгрегор, отдохни
Главные боксерские бои сентября
Федор Кудряшов«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»
Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
Конор МакгрегорЦирк уехал, чемпион остался
Что ждет Макгрегора после поражения от Мэйуэзера
Плющенко рассказал о вреде «Ледникового периода» для Сотниковой
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Определился соперник сборной России по полуфиналу чемпионата Европы по волейболу
Проигравшая Шараповой венгерка назвала несправедливым ее приглашение на US Open
Все материалы
Культура
Что нам делать в церкви
Венеция, день 2: экотеррористы, экзорцисты и апокалипсис для чиновника
Василий Бычков«Все благополучатели выиграют и заживут»
Чем грозит ЦДХ смена собственника
Голубая лагуна
Бразильские модели и европейские актрисы на открытии Венецианского кинофестиваля
Учитель попросил МВД и ФСБ обезопасить зрителей «Матильды»
В РПЦ осудили нападение на студию режиссера Учителя
Люка заподозрили в переходе на темную сторону из-за венгерского журнала
Трейлер вымышленного сериала «Вестерос» показал «Игру престолов» в XXI веке
Все материалы
Интернет и СМИ
Во всем виноваты русские
Кто придумал раздевать ведущих перед камерой и зачем это смотрят
Популярный блогер стал мэром американского города и запретил натуралов
«Они угрожают убить меня и моим родителям угрожают»
Рыдающий парень с потекшей тушью хотел спасти Бритни Спирс, но изменил интернет
Неизвестные добыли номера телефонов звезд Instagram
В сети разозлились на испанцев за цензуру только одного из двух сосков китайца
Разоблачены хвастающиеся операциями пластические хирурги
Хакеры подсунули в топ Google вредоносный сайт о наркотиках и биткоинах
Все материалы
Ценности
Пьер Монталь«Если клиент хочет ниши — будет ему ниша»
Чем Пьер Монталь соблазняет клиенток
Молодой, будешь?
Классические бренды заигрывают с поколением 20-летних
Ученицы St. Stephens High School, ГонконгДевчонки — короткие юбчонки
Как самовыражаются школьницы в разных странах мира
Работников отеля «Метрополь» одели в дизайнерскую форму
Tom Ford нашел источник соблазна в сычуаньском перце
Pandora продемонстрировала свое отношение к семейным ценностям
Американцы модернизировали «последний настоящий Porsche»
Все материалы
Путешествия
Попали в списки
Самые необычные места Северной Германии
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Треть российских авиапутешественников побывала летом за границей
Дебошира обязали выплатить американской авиакомпании 100 тысяч долларов
Обманом проникший в отель наркоман бесплатно прожил в нем три дня
Российский турист пропал во время экскурсии в Анталье
North Korean men hold propaganda billboards while a supervisor, center, watches folk dancing held in front of the Monument to Party Founding in Pyongyang, North Korea, Wednesday, June 19, 2013. The dancing performance was held to celebrate the day North Korea's late leader Kim Jong Il began his work at the central committee of the communist nation's ruling Workers' Party in 1964. «Россиянам — дешевле»
Почему стоит бросить все и поехать в Северную Корею
Все материалы
Из жизни
Большие караты
Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
Дети и грибы
Самые популярные снимки Instagram за август
«Они любят, когда ребенка учат белые»
История башкирского рабочего, перебравшегося в Китай
Пчеловод без штанов на спор просидел полминуты на улье
В британскую пиццерию из мести подкинули зажженный фейерверк с 70 зарядами
Празднование обрезания в московской синагоге приняли за пожар
Двух львов застукали в объятиях на глазах у самки
Все материалы
Укрепление позиций
Мы поездили на 150-сильном VW Tiguan и отвечаем на главные вопросы
Самые популярные иномарки России
Какие машины иностранных брендов (и не только новые) россияне любят больше всего
Темное прошлое «Кайена»
Неизвестные обстоятельства рождения первого Porsche Cayenne
Тест: ЗЛВЧОАА
Знаете ли вы, что означают автомобильные аббревиатуры
Toyota привезет во Франкфурт новый Land Cruiser Prado
Citroen построил двухэтажный дом на колесах с душем и кухней
Ford придумал для «Линкольнов» очень сложную подсветку эмблемы
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы