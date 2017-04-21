Дизайнер Александр Терехов сделал копию взрослой коллекции для детей

Российская марка одежды Alexander Terekhov представила новую коллекцию одежды для детей. Как сообщает Vogue, вещи представляют собой уменьшенные копии моделей для взрослых.

В коллекцию вошли парки, пальто, джинсы, юбки, комбинезоны, платья, блузы и сарафаны. Сроки поступления в продажу и цены пока не сообщались.

Фото: Alexander Terekhov 1 /5

Марка Alexander Terekhov появилась в 2004 году, под этим брендом продаются женская одежда и аксессуары. В конце октября 2016 года показ коллекции бренда прошел на станции московского метро «Достоевская». Для дефиле была отгорожена часть платформы.

В ноябре 2016 года марка представила коллекцию одежды, лейтмотивом которой стали металлизированные оттенки, блестки и пайетки. Главную роль в видео исполнила российская модель Анна Литвинова, режиссером выступила визажист Кейт Мур.