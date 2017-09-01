Марка Guess «набила» татуировки на одежде

Американская марка Guess представила новую капсульную коллекцию одежды. Источником вдохновения дизайнеров для ее создания послужили традиционные татуировки. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

В коллекцию вошли джинсы, футболки, платья и кардиганы с декоративными нашивками в виде роз и тигров в японском стиле. Новинки будут представлены в фирменных магазинах, цены на них пока не называются.

Компании Guess, основанной в 1981 году, принадлежит 1,2 тысячи магазинов по всему миру. Под этим брендом продается женская и мужская одежда, а также обувь, аксессуары и парфюмерия.

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Летом 2016 года марка представила первую капсульную коллекцию экологичной джинсовой одежды. При ее создании использовалась специальная технология, благодаря которой задействовано меньшее количество химикатов. Материалы для подкладки в одежде сделаны из переработанных пластиковых бутылок.