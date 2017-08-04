Coach пустил татуировки Селены Гомес на визитницы

Американский производитель аксессуаров класса люкс Coach выпустил коллекцию, разработанную совместно с певицей Селеной Гомес. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает Harper's Bazaar. Коллаборацию представил креативный директор марки Стюарт Веверс.

В линейку вошли визитницы, ключницы и сумки. Они украшены одной из татуировок Гомес: «Любите меня». В продаже новинки появятся с сентября. «Я не могу дождаться, чтобы наконец-то представить вам результат нашей совместной со Стюартом работы — у нас получились абсолютно идеальные универсальные вещи на каждый день», — сказала певица.

Гомес с 2009 по 2012 год выступала в поп-рок-группе Selena Gomez & Тhe Scene, после чего начала сольную карьеру. Она снималась в таких фильмах, как «Отвязные каникулы», «Еще одна история о Золушке» и «Монте-Карло», а также в сериале «Ханна Монтана».

Coach — американская компания, специализирующаяся на производстве люксовых аксессуаров. Ее штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Брендовые магазины представлены в США, Канаде, Японии и России. Первый бутик в Москве открылся в 2008 году.