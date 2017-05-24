Coach выпустил «космическую» коллекцию одежды

Американская марка Coach выпустила коллекцию одежды и аксессуаров, посвященную космосу и NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США). Об этом сообщает The Mashable.

В линейке: куртки, толстовки, сумки и брелоки с символикой NASA, а также с разноцветными нашивками, на которых изображены космические ракеты, летающие тарелки, планеты и астронавты.

Фото: Coach 1 /4

Coach — американская компания, специализирующаяся на производстве люксовых аксессуаров. Ее штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Брендовые магазины представлены в США, Канаде, Японии и России. Первый бутик в Москве открылся в 2008 году. Впоследствии бренд практически свернул свое присутствие в России. В настоящее время продукция марки продается только в двух мультибрендовых магазинах в московском ЦУМе.

В начале мая 2017 года стало известно, что марка вернется на российский рынок. В течение нескольких лет планируется открыть как минимум четыре магазина.