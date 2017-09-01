Открыт простой способ прогнозирования продолжительности жизни

Немецкие, американские, японские и нидерландские ученые открыли простой способ определения продолжительности жизни. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications, кратко о нем сообщает Общество Макса Планка (Германия).

Специалисты обнаружили связь между размером ядрышек в клетках свободноживущих нематод (вид Caenorhabditis elegans) и продолжительностью их жизни. Чем меньше размер внутриядерного клеточного компонента, тем выше ожидаемая продолжительность жизни животного.

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Подобная закономерность также найдена у плодовых мушек и грызунов. Ученые обнаружили, что интенсивные физические нагрузки, совершаемые животными, приводили к уменьшению размера ядрышек. Биопсия мышечной ткани людей старше 60 лет показала, что данные выводы справедливы и для человека.

Эксперты также заметили, что чем меньше ядрышко, тем меньше в нем содержится белка фибрилларина. Специалисты полагают, что размер этой части может служить хорошим маркером биологического возраста и ожидаемой продолжительности жизни животного, а также человека.