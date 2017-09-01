Новый триллер Пелевина о гаджетах и гендерных вопросах iPhuck 10 выйдет осенью

Новый роман русского писателя Виктора Пелевина выйдет осенью 2017 года. Об этом в пятницу, 1 сентября, ТАСС сообщили в издательстве «Эксмо».

«Пока никаких точных дат нет, это произойдет осенью», — сказал собеседник агентства.

Книга получила название iPhuck 10. Подробностей относительно сюжета у представителя издательства нет.

«Мне его даже не показывали, пока никакой информации нет», — отметил он.

В то же время пресс-релиз издательства содержит хештеги, которые намекают на события романа: #gadgets («гаджеты»), #искусственный интеллект, #современное искусство, #детектив, #gender studies («гендерные вопросы»), #триллер, #куда все катится, #тыполюбитьзаставиласебячтобыплеснутьмневдушучернымядом.

Виктор Пелевин — автор произведений «Омон Ра», «Чапаев и Пустота», «Generation "П"» и «Empire V». Лауреат многочисленных литературных премий, среди которых «Малый Букер» и «Национальный бестселлер».