Пелевин и Сорокин вошли в лонг-лист «Большой книги»

Совет экспертов национальной литературной премии «Большая книга» назвал работы, попавшие в длинный список в 2017 году. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В лонг-лист вошли 34 произведения. Среди авторов — Виктор Пелевин, Александр Генис, Юрий Буйда, Михаил Гиголашвили, Владимир Сорокин, Анна Козлова, Андрей Рубанов, Дина Рубина, Анна Старобинец и Сергей Шаргунов.

Всего на награду в этом году претендовали 203 книги и рукописи со всего мира. Список финалистов 12-го сезона премии будет объявлен в мае.

Работы рассматривались советом экспертов во главе с Михаилом Бутовым. В него вошли Елена Холмогорова, Дмитрий Самойлов, Алексей Михеев, Алексей Андреев и Александр Сегень.

«Большая книга» — крупнейшая российская национальная премия, вторая в мире по размеру призового фонда после Нобелевской. Учреждена в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности». Денежный приз первой премии «Большой книги» составляет три миллиона рублей, второй — полтора миллиона, третьей — миллион.