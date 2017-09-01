Космонавт Сергей Рязанский поздравил школьников с 1 сентября с борта МКС

Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский поздравил с Днем знаний российских школьников, находясь на борту Международной космической станции (МКС). Видео опубликовано на официальном YouTube-канале агентства.

«Я рад поздравить всех, кто стремится к знаниям. 1 сентября — особенный день для каждого из нас, это день начала новой жизни. Сначала новый класс, потом новый курс института. Это, можно сказать, как Новый год», — сказал космонавт. Он отметил, что в его активе два высших образования, аспирантура и несколько лет космической подготовки.

Особое внимание в своем поздравлении он уделил педагогам, готовым вернуться в школы в новом качестве, для передачи знаний следующим поколениям. «Мы верим вам, мы слушаем вас, ваше мнение важно для нас», — обратился он к учителям.