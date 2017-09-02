Российские богачи в 2017 году увеличили свое состояние на 20 миллиардов долларов

Совокупное состояние российских миллиардеров за первые восемь месяцев 2017 года увеличилось на 20,319 миллиардов долларов. Информация об этом содержится в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, опубликованном в пятницу, 1 сентября.

Богатейшим гражданином России остается основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, с начала года его состояние выросло на 1,49 миллиарда долларов и составляет теперь 18,4 миллиарда. В рейтинге он занимает 49 позицию.

На 53 строчке расположился президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, чье состояние увеличилось на 1,01 миллиарда долларов и составляет 17,5 миллиардов. Третьим среди россиян стал председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, увеличивший свое состояние на 3,34 миллиарда — до 16,5 миллиардов долларов.

Всего в списке 27 представителей России. Первое место занимает обладатель 86,4 миллиардов долларов основатель Microsoft Билл Гейтс, который за первые восемь месяцев 2017 года увеличил свое состояние на 3,97 миллиарда.

