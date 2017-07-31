Сменился лидер рейтинга богатейших россиян

Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов стал богатейшим бизнесменом России, сместив совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона с первой строчки рейтинга Forbes Real Time. Об этом пишет Forbes.

Сейчас состояние Мордашова оценивается в 16,8 миллиарда долларов. Капитал Михельсона составляет 16,2 миллиарда. Третье место по-прежнему занимает владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (16,1 миллиарда).

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Смена лидера рейтинга произошла в результате существенного сокращения оценки состояния Михельсона из-за падения акций «Новатэка», поясняет Forbes. Если при составлении ежегодного рейтинга российских миллиардеров бумаги газодобывающей компании торговались по 13,3 доллара за штуку, то 31 июля — по 10,2 доллара. В итоге оценка капитала Михельсона снизилась на 2,2 миллиарда долларов.

В апреле Forbes оценил состояние совладельца «Новатэка» в 18,4 миллиарда долларов и второй год подряд поставил его на первую строчку рейтинга богатейших бизнесменов России. Капитал Мордашова, занявшего второе место, был оценен в 17,5 миллиарда. Третьим, как и сейчас, тогда стал Лисин.