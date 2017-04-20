Леонид Михельсон снова возглавил рейтинг богатейших бизнесменов России

Forbes второй год подряд поставил на первое место рейтинга богатейших предпринимателей России совладельца крупнейшей в стране частной газодобывающей компании «Новатэк» Леонида Михельсона. Его состояние издание оценивает в 18,4 миллиарда долларов. Свой 14-й по счету рейтинг Forbes опубликовал в четверг, 20 апреля.

Второе место в рейтинге занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов , его состояние оценено в 17,5 миллиарда долларов. Третье — владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с 16,1 миллиарда долларов.

В топ-10 российских долларовых миллиардеров также вошли: Геннадий Тимченко (16 миллиардов долларов), Алишер Усманов (15,2 миллиарда долларов), Вагит Аликперов (14,5 миллиарда долларов), Михаил Фридман (14,4 миллиарда долларов), Владимир Потанин ( 14,3 миллиарда долларов), Андрей Мельниченко (13,2 миллиарда долларов) и Виктор Вексельберг (12,4 миллиарда долларов).

По данным Forbes, совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов выросло за год на 100 миллиардов долларов и теперь составляет 460 миллиардов долларов. Число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 77 до 96. Порог отсечения вырос с 350 до 500 миллионов долларов. «Никогда прежде входной билет в список Forbes не стоил так дорого», — отмечает издание.

Для попадания в первую десятку рейтинга российский бизнесмен в 2017 году должен обладать состоянием 12,4 миллиарда долларов, при этом год назад этот показатель составлял 8,7 миллиарда долларов.

20 марта Forbes обнародовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В глобальном списке Михельсон занял 46-е место. Всего в глобальный рейтинг-2017 вошли 96 россиян. Это на 12 больше, чем годом ранее.