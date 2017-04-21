Forbes назвал богатейших женщин России

Глава девелоперской компании «Интеко» и супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина возглавила список богатейших женщин России по версии журнала Forbes.

При этом ее состояние сократилось с 1,1 до одного миллиарда долларов, сообщает издание. В общем рейтинге 200 богатейших бизнесменов Батурина заняла 90-е место.

На второй строчке списка — Елена Рыболовлева, которая после долгого бракоразводного процесса с миллиардером, владельцем и президентом французского футбольного клуба «Монако» Дмитрием Рыболовлевым получила 600 миллионов долларов.

На третьем месте Наталия Филева, глава совета директоров и совладелец группы S7, впервые попавшая в список Forbes с состоянием в 600 миллионов долларов.

В прошлом году третье и четвертое место досталось соответственно гендиректору интернет-магазина Wildberries Татьяне Бакальчук и совладелице производителя детского питания и минеральной воды ОАО «Прогресс» Ольге Белявцевой. В 2017-м Белявцева осталась на четвертом месте с состоянием в 450 миллионов долларов, Бакальчук опустилась на пятое с капиталом в 420 миллионов долларов.

Днем ранее издание опубликовало рейтинг богатейших предпринимателей России. Его возглавил второй год подряд совладелец крупнейшей в стране частной газодобывающей компании «Новатэк» Леонид Михельсон.