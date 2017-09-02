Момент падения Ан-2 на подмосковном авиашоу попал на видео

В Telegram-канале «Караульный» опубликована видеозапись падения легкомоторного самолета Ан-2 на авиашоу в подмосковном городе Железнодорожный (часть Балашихи).

Как сообщили «Ленте.ру» в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета, в результате произошедшего, по предварительным данным, погибли два человека. Известно также, что на борту воздушного судна находились двое. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что перед столкновением с землей пилот выполнял мертвую петлю и, предположительно, во время демонстрации маневра он мог ошибиться. После падения самолета полеты на авиашоу были прекращены.