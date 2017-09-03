Епископ Тихон Шевкунов назвал трейлер «Матильды» невыносимо пошлым

Викарий патриарха Кирилла, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) рассказал журналистам, что его приглашали поработаьть над фильмом Алексея Учителя «Матильда» в качестве консультанта, однако он отказался. О причинах его решения в воскресенье, 3 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Мне позвонил сам режиссер Учитель и спросил, не хочу ли я стать консультантом фильма, на что я ответил, чтобы он мне дал заявку, которую посмотрю, а затем дам ответ. Я удивился, когда узнал от Учителя, что фильм уже готов. А зачем почти готовому фильму консультант?» — рассказал епископ.

Викарий добавил, что позже, через несколько месяцев, ему прислали сценарий картины. «К тому моменту я уже посмотрел трейлер. Он меня привел в ужас, потому что в нем было написано крупными буквами: "Главный исторический блокбастер года, тайна дома Романовых"», — сказал он. «Вообще-то никакой тайны в отношениях Николая Александровича и Матильды Феликсовны не было, весь Петербург только об этом и сплетничал», — добавил Шевкунов.

По словам епископа Егорьевского, его также смутила фигурирующая в трейлере фраза императора Александра III «Я единственный из Романовых, который не жил с балеринами», которая, по его мнению, представляет собой «феерическую пошлость».

«Я все это высказал режиссеру Учителю, с художественной точки зрения — невыносимая пошлость», — сказал Шевкунов.

В апреле 2015 года Шевкунов поделился мнением о фильме Андрея Звягинцева «Левиафан». «Произведение, заканчивающееся на одном беспросветном кошмаре, с моей точки зрения не является искусством вообще. А если у человека одно только желание после просмотра произведения — выйти и застрелиться, это такой своеобразный катарсис. Не наш», — подчеркнул он.

Епископ Тихон (в миру Георгий Шевкунов) родился в 1958 году. В 1982 году окончил сценариный факультет ВГИК, после получения диплома ушел послушником в монастырь. Девять лет спустя был пострижен в монахи. Неоднократно участвовал в работе над фильмами о духовной истории России в качестве консультанта и сценариста, получил премию «Золотой орел» за документальный фильм «Гибель империи. Византийский урок» (2008).