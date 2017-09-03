Twitter RT о революции 1917 года заблокировали по требованию Лондона

Микроблог англоязычного онлайн-проекта RT в Twitter, посвященный юбилею революции 1917 года, заблокирован по просьбе МИД Велиокбритании. Об этом пишет The Guardian.

Отмечалось, что недовольство британских властей вызвал тот факт, что аккаунт @BritshEmb1917 использовал государственную символику страны, не получив на то разрешения. Так, в качестве аватара выступал герб МИД Великобритании, а в профиле было указано, что это «официальный Twitter-аккаунт Соединенного Королевства в Российской Империи».

Руководитель направления социальных медиа RT Айвор Кротти, комментируя произошедшее, заявил, что телеканал заблаговременно связывался с посольством Великобритании в России перед запуском проекта, и в дипмиссии никаких возражений не высказали.

«В высшей степени печально, что, несмотря на поддержку в научных, дипломатических, журналистских и политических кругах многих стран, британское Министерство иностранных дел и по делам Содружества решило действовать на подрыв проекта, даже не связавшись с его авторами. (...) Когда без уведомления и за закрытыми дверями предпринимаются шаги с целью заблокировать в Twitter безобидную учетную запись, явно созданную для повествования об исторических событиях, это трудно трактовать иначе, как высокомерие и презрение к инновационным попыткам по налаживанию мостов», — приводит RT слова Кротти.

Аккаунт @BritshEmb1917 является частью масштабного англоязычного проекта 1917LIVE, реконструирующего события Русской революции «в режиме реального времени». Отмечается, что каждый участник исторического проекта имеет собственный аккаунт.