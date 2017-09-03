Личные данные тысяч военных и разведчиков США оказались в свободном доступе

Тысячи файлов с резюме и заявлениями о приеме на работу военных и сотрудников разведслужб США лежали в открытом доступе в облачном хранилище Amazon. Об этом пишет издание The Hill в субботу, 2 сентября.

Адреса и контактные данные как действующих служащих, так и ряда ветеранов разведслужб, а также одного полицейского и сотрудника ООН, работавшего на Ближнем Востоке, можно было открыто скачать из-за ошибки в системе защиты данных.

Проблему обнаружил специалист по безопасности охранной фирмы Upguard Крик Викери в июле. «Надеюсь, мы были единственными, кто их нашел», — сказал он изданию.

Убрать персональную информацию из свободного доступа удалось только в конце августа из-за проблемы с установлением источника утечки. Как оказалось, резюме и заявления были собраны для частной компании по безопасности TigerSwan фирмой-рекрутером TalentPen. Сервисы Amazon использовались для передачи данных.

Однако в TigerSwan подчеркнули, что передача информации выполнялась с использованием шифрования в феврале. После этого TalentPen должна была удалить файлы.