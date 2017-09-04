Якутские девочки жестоко поиздевались над сверстницей

Девочки издеваются над сверстницей News.Ykt.Ru

В Якутии следователи начали проверку после публикации скандального ролика, на котором несовершеннолетние девушки избивают свою ровесницу и заставляют ее встать на колени. Видеозапись доступна на YouTube-канале News.Ykt.Ru.

На кадрах видно, что девочки окружают жертву, бьют и вербально унижают ее. Она начинает плакать. Автор съемки также издевается над школьницей.

Известно, что происходили эти события неподалеку от детского лагеря. Следователи проведут работу с родителями злоумышленниц.