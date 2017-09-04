Более 15 миллионов рублей собрала акция «Дети вместо цветов»

1 сентября 2017 года российские школьники в ходе акции «Дети вместо цветов» собрали более 15 миллионов рублей. Эти предварительные данные сообщили «Ленте.ру» в Фонде «Вера», уточнив, что окончательный итог будет подведен через месяц, так как средства продолжают поступать.

Собранные деньги будут традиционно направлены в помощь тяжелобольным детям — подопечным фонда «Вера» и детского хосписа «Дом с маяком».

В акции приняли участие школьники практически из всех регионов. Всего поступило более пяти тысяч заявок от школ и отдельных классов, рассказала «Ленте.ру» президент фонда «Вера» Юлия Матвеева.

Смысл акции «Дети вместо цветов» в том, что учителям на 1 сентября дарят один букет от всего класса. А все остальные деньги, которые планировалось потратить на цветы, перечисляют в помощь тяжелобольным детям.

Подробный отчет о пожертвованиях, поступивших в рамках акции, будет опубликован на сайте фонда «Вера» в начале октября, заверили в организации. Эту помощь ждут 700 детей — подопечные детского хосписа «Дом с маяком» и фонда «Вера» в Москве и других регионах.

В прошлом году акция «Дети вместо цветов» собрала почти 18 миллионов рублей. На эти средства были куплены аппараты искусственной вентиляции легких для четверых детей, ортопедические изделия для 16 детей, медицинское оборудование и реабилитационные приспособления для 57 детей, расходные материалы к медицинскому оборудованию для 173 детей, а также лекарства, специальное питание, оплачены медицинские и транспортные услуги, работа сиделки для нескольких десятков детей. При этом по состоянию на 3 сентября 2016 года на благотворительный счет поступили 3,5 миллиона рублей, и деньги продолжали поступать до середины октября.