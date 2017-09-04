Забывчивый австралиец подписал пакетик с экстази и попал в руки полиции

В австралийском штате Квинсленд полиция арестовала 21-летнего парня по имени Дэлби на музыкальном фестивале Maroochydore Music, проходившем 26 августа. Об этом сообщается в понедельник, 4 сентября, на сайте местной полиции.

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Служебная собака обнаружила у молодого человека пакетик с MDMA (также известен как экстази). По словам стражей порядка, они очень удивились, потому что упаковка была подписана. На ней было указано имя, а также имелся такой текст: «Если вы нашли, просьба позвонить по указанному телефону».

Молодой человек в настоящее время находится под стражей. Суд по делу Дэлби состоится 29 сентября. Отмечается, что его будут судить за хранение опасного наркотика.