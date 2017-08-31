Обманом проникший в отель наркоман бесплатно прожил в нем три дня

Мужчина, который пробрался в американский отель после употребления наркотиков, бесплатно прожил там три дня. Об этом пишет газета The Independent.

Инцидент произошел в гостинице Sonesta Resort в городе Хилтон-Хед-Айленд (штат Южная Каролина). Американец, личность которого не раскрывается, проник в отель, находясь под воздействием различных наркотических веществ, в частности, галлюциногенных грибов.

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Он занял номер, который только что освободил другой постоялец, притворившись, будто бы снимал помещение вместе с этим туристом. После этого американец смог не только бесплатно пожить в гостинице, но и заказывать еду в номер, а также пользоваться спа-услугами в Sonesta Resort.

В итоге жилец вызвал подозрения у персонала гостиницы, служащие вызвали полицию. Как уточняет газета Winston-Salem Journal, сотрудники заведения обратились в правоохранительные органы в четверг, 24 августа.

Выяснилось, что постоялец оказался должен отелю 2180 долларов. Он признал себя виновным в том, что пользовался услугами Sonesta Resort, не оплачивая их. По законам Южной Каролины, за такое правонарушение ему грозит штраф в 1 тысячу долларов и/или до шести месяцев тюрьмы.

Мужчина также сказал стражам порядка, что ранее проникал подобным образом в ряд других отелей Хилтон-Хед-Айленда. Конкретные названия объектов размещения он не озвучил, однако полиция нашла в его вещах ключ от номера местной гостиницы Omni Hilton Head Oceanfront Resort.

В июле стало известно, что трое россиян пробрались в четырехзвездочный отель в Турции, в котором не снимали номер. Они смогли бесплатно пообедать и выпить большое количество спиртного в объекте размещения, прежде чем были задержаны.