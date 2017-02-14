Американский турист отправил сам себе посылку с наркотиками

Американский турист отправил посылку с метамфетамином в отель во Флориде, в котором планировал отдохнуть. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает телеканал Fox News.

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Проживающий в штате Аризона Роберт Бэр (Robert Bare) забронировал номер в гостинице города Ки-Уэст. За несколько дней до прибытия 24-летний мужчина отправил туда по почте наркотические вещества.

Он указал себя в качестве отправителя, однако забыл уточнить, кому именно предназначается посылка. Сотрудники гостиницы открыли ее, так как не знали, кому передать содержимое, и обнаружили внутри наркотики, завернутые в грязные носки и газету.

Персонал заведения оповестил о находке полицию. Когда Бэр прибыл в отель Ки-Уэста, его встретил работающий под прикрытием детектив. Он и задержал туриста.

Бэр заявил полицейским, что отправил себе метамфетамин, так как хотел поразвлечься во Флориде. Ему предъявили обвинения в хранении наркотиков и сопротивлении при аресте. Мужчину выпустили под залог в 19 тысяч долларов.