Умер советский правозащитник Виктор Красин

В клинике израильского города Нагария умер правозащитник Виктор Красин. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает «Радио Свобода».

Уточняется, что диссидент скончался накануне в возрасте 88 лет.

За свою жизнь Красин был дважды арестован. Первый раз он лишился свободы в 1949 году (в возрасте 19 лет) по обвинению в критике марксизма-ленинизма. Тогда его осудили на пять лет лагерей. После освобождения он окончил экономический факультет Московского университета, защитил диссертацию.

В 1960-х годах Красин стал активным участником «Самиздата», участвовал в издании «Хроники текущих событий». Также он являлся одним из создателей «Инициативной группы по защите прав человека в СССР». С 1969 по 1971 годы находился в ссылке.

Вскоре после возвращения, в 1972 году, правозащитник был арестован, признал вину и дал показания еще на 200 участников движения. После окончания процесса вместе с женой он эмигрировал в США. В своих мемуарах «Суд» о писал, что сожалеет о том, что на слушаниях раскаялся в содеянном.

С 1983 по 1991 год Красин работал корреспондентом «Радио Свобода». В 1981 году он получил гражданство США. После 1991 года вернулся в Россию, но несколько лет спустя снова переехал в Соединенные Штаты.