Рэпер Лил Уэйн экстренно госпитализирован после приступа эпилепсии

Американский рэпер Дуэйн Майкл Картер-младший, выступающий под псевдонимом Лил Уэйн (Lil Wayne), попал в больницу. Об этом сообщает портал TMZ.

Музыканта нашли без сознания в комнате отеля в Чикаго. Отмечается, что с ним произошел приступ эпилепсии. Лил Уэйна госпитализировали, в медучреждении с ним произошел еще один припадок.

Представитель хип-хоп-исполнителя подчеркнул, что ближайшие концерты отменены.

Рэпер ранее уже попадал в больницу из-за своего недуга. В 2016-м он был госпитализирован после двух приступов эпилепсии. Лил Уэйн называл причиной припадков стресс, отсутствие отдыха и слишком тяжелые нагрузки, связанные с концертной деятельностью.

В 2015 году Лил Уэйна выгнали из частного самолета за то, что после взлета он начал курить марихуану.