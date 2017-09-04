Культура
 

Рэпер Лил Уэйн экстренно госпитализирован после приступа эпилепсии

Перейти в «Мою Ленту»
Лил Уэйн
Лил Уэйн

Американский рэпер Дуэйн Майкл Картер-младший, выступающий под псевдонимом Лил Уэйн (Lil Wayne), попал в больницу. Об этом сообщает портал TMZ.

Музыканта нашли без сознания в комнате отеля в Чикаго. Отмечается, что с ним произошел приступ эпилепсии. Лил Уэйна госпитализировали, в медучреждении с ним произошел еще один припадок.

Представитель хип-хоп-исполнителя подчеркнул, что ближайшие концерты отменены.

Рэпер ранее уже попадал в больницу из-за своего недуга. В 2016-м он был госпитализирован после двух приступов эпилепсии. Лил Уэйн называл причиной припадков стресс, отсутствие отдыха и слишком тяжелые нагрузки, связанные с концертной деятельностью.

В 2015 году Лил Уэйна выгнали из частного самолета за то, что после взлета он начал курить марихуану.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Lil Wayne Hospitalized for Seizures in Chicago, Vegas Gig in Doubt
Появился сайт для создания миксов из рэп- и рок-хитов 2000-х
Американского рэпера выгнали из самолета за курение марихуаны
Полиция Майами опровергла информацию о стрельбе в доме Лила Уэйна
Последние новости
Опровергнута теория о существовании жизни на ближайших экзопланетах
Зарабатывавший спиритизмом астролог Зараев отправлен в колонию
Зидан рассказал о сожалении за удар Матерацци головой в финале ЧМ-2006
В Москве создадут единую «Книгу памяти» жертв репрессий  
Российская туристка утонула в Анталье
Мужчина пробрался на корточках через погранконтроль в киевском Борисполе
МИД Польши отреагировал на призыв потребовать репарации от России
Другие материалы рубрики
Культура09:19Сегодня

Чуть помедленнее, Клуни

Кого убивает Мэтт Дэймон и какую страну спустили в канализацию
12:33Сегодня

Популярность «Маши и Медведя» на Ближнем Востоке объяснили «правильным платком»

12:06Сегодня

Адвокат Серебренникова назвал письмо Айдингера провокацией

10:04Сегодня

Умер лауреат Пулитцеровской премии Джон Эшбери

Культура00:03 3 сентября

«Умение послать все на фиг спасет нас»

О вреде культа успеха и позитива
11:29Сегодня

Серебренников поведал о просьбе Порошенко снять пропагандистский фильм

10:59Сегодня

Мужчина погиб после прыжка в гигантский костер на фестивале Burning Man

13:38 1 сентября

Клип с рэп-баттлом Шнурова набрал 2,8 миллиона просмотров за день

Культура08:03 2 сентября

Все ихтиандры делают это

Подводный секс от Гильермо дель Торо и устрашающий взгляд Ай Вэйвэя
10:22Сегодня

«Каста» спела о скрепах и хмурых русских с Бастой, Хаски и Big Russian Boss

09:30Сегодня

Умер основатель рок-группы Steely Dan Уолтер Беккер

20:54 1 сентября

Шуфутинский признался в любви к песне «Третье сентября»

Россия
«Думал, само пройдет»
Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
Детская моча против скальпеля врача
Народная медицина в апогее безумия
Мария СоловьенкоДевочки для битья
Соперничать с Путиным решаются борцы с рептилоидами и женщины-загадки
В Екатеринбурге набитый газовыми баллонами автомобиль протаранил кинотеатр
СМИ узнали о законопроекте по выдворению иностранцев за нежелательное поведение
Джабраилов извинился за стрельбу в отеле Four Seasons
Песков поведал об интересе России к ситуации вокруг КНДР
Все материалы
Мир
Новая. Холодная. Твоя.
Противостояние США и России перерастает в неявную войну
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Вали нацистов! Гаси антифу!
Америка захлебнулась в насилии и не думает останавливаться
В Уругвае арестован скрывавшийся 23 года «кокаиновый король»
Австралийский автогонщик забрызгал зрителей горящим бензином
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Fernando Aguirre, locally known as Osama Bin Laden, patrols a slum in Bogota January 17, 2008. Aguirre, who claims to be the son of al Qaeda leader Osama Bin Laden, patrols the most dangerous slums of Bogota and lives from the contributions received from those seeking his protection. Aguirre informs police on petty crimes being committed and is allowed by authorities to brandish his fake rifle. Picture taken on January 17.Эль джихадисто
Террористы подобрались вплотную к США
Все материалы
Бывший СССР
Отработали свободу
Литовских рабынь насилуют и продают арабам
Жители Самарканда, Узбекистан Год Ислама не видать
Что стоит за масштабными изменениями в Узбекистане
В Европарламенте обеспокоились дискриминацией русскоязычных в Эстонии
На Украине заявили о раскрытии убийства Вороненкова
Глава СБУ обвинил российские спецслужбы в организации терактов на Украине
Бойцы ВСУ в Донбассе сожгли машину убитого ими по неосторожности водителя
Очищенный от граффити времен Майдана фасад киевского магазина зарисовали заново
Все материалы
Финансы
Свежая кровь
Мигранты высасывают деньги из Германии
Россия выполнит график поставок нефти Белоруссии в 2017 году
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
Россия нарастила экспорт нефти
Дания приступила к обсуждению законопроекта против «Северного потока-2»
Орешкин посулил школьникам рабочие места
Курс биткоина подскочил выше пяти тысяч долларов
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
«Ласточка» готова покорить регионы
Завод «Уральские локомотивы» представил электропоезд повышенной комфортности
Николай Манвелов: Посредственное импортозамещение
Переход на отечественный инжиниринг в сфере ТЭК привел к информационным войнам
Украинские почтовики займутся доставкой газа по стране
Немецкие и датские свиньи заразили гепатитом E сотни тысяч англичан
Yamaha задумала наладить в России сборку мотовездеходов
«Роснефть» подписала долгосрочный контракт на поставку нефти в Китай
Все материалы
Силовые структуры
Отдали честь
Что бывает, когда женщины в форме забывают о том, что они полицейские
Умар ДжабраиловНочной Умар: бизнесмен устроил стрельбу в столичном отеле
На бывшего сенатора от Чечни Джабраилова завели дело о хулиганстве
Типа смешные легавые
Чем заканчиваются нелепые попытки силовиков пошутить над законом
СК усомнился во вменяемости протаранившего в Екатеринбурге кинотеатр мужчины
Россия полностью уничтожила боеприпасы с люизитом
После падения Ан-2 на авиашоу в Балашихе возбуждено уголовное дело
Сирийские войска и ВКС России уничтожили крупный очаг сопротивления ИГ
Все материалы
Наука и техника
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Живые кучи
Раскрыт внешний вид инопланетян
Армагеддон наступает
В Солнечной системе появится второе солнце и уничтожит Землю
Создана новая теория черных дыр
Опровергнута теория о существовании жизни на ближайших экзопланетах
Робот-бегун затесался в толпу марафонцев и «пробежал» три километра
Число неудачно выведенных «Союзом» спутников выросло до девяти
Все материалы
Спорт
Мария ШараповаЧистая Маша
Шарапова вылетела с US Open под крики ненавистников
Тренер Серены Уильямс раскритиковал приглашение Шараповой на US Open
Теннисист из ЮАР удивил US Open необычным способом ношения обручального кольца
Вылетевшая с US Open Шарапова рассказала о гордости за свое выступление
20-летний регбист умер после силового приема соперника
Небоскреб под снос
Русский Драго нокаутировал 213-сантиметрового голландца Штруве
Выбросивший капитанскую повязку футболист отчислен из сборной Израиля
Все материалы
Культура
Чуть помедленнее, Клуни
Кого убивает Мэтт Дэймон и какую страну спустили в канализацию
«Умение послать все на фиг спасет нас»
О вреде культа успеха и позитива
Все ихтиандры делают это
Подводный секс от Гильермо дель Торо и устрашающий взгляд Ай Вэйвэя
Рэпер Лил Уэйн экстренно госпитализирован после приступа эпилепсии
Популярность «Маши и Медведя» на Ближнем Востоке объяснили «правильным платком»
Адвокат Серебренникова назвал письмо Айдингера провокацией
Серебренников поведал о просьбе Порошенко снять пропагандистский фильм
Все материалы
Интернет и СМИ
«Включай Шуфика! Уже не могу терпеть!»
Событие года в сети: наконец-то перевернулся календарь и загорелись рябин костры
Голая Дакота и роковая ошибка Тимати
Над чем всю неделю смеялся интернет
Во всем виноваты русские
Кто придумал раздевать ведущих перед камерой и зачем это смотрят
Мясокомбинат засудит РБК за консервы
Первый канал похоронил рок после баттла Оксимирона и Гнойного
Реклама сериала вызвала приступы трипофобии у пользователей сети
Twitter RT о революции 1917 года заблокировали по требованию Лондона
Все материалы
Ценности
Слава КПСС!
«Запорожец», розовая «Чайка» и коммунизм в отдельно взятой усадьбе
Кайфовый бампер
Чем соблазняет богачей британская глубинка
Москвичам устроят дворовую вечеринку
Российский часовщик поразил швейцарских экспертов
Citroen предложил водителям мыться в машине
Louis Vuitton предложил клиентам создать дизайн ремней
Дэвид Гетта отпраздновал окончание лета с TAG Heuer
Все материалы
Путешествия
«Я никогда не позволяю гостям оставаться в пределах Грозного»
Почему стоит бросить все и уехать в Чечню
Centraal Station, Rotterdam, Netherlands. Architect: Benthem Crouwel Architects + MVSA Architects + Wes, 2014. Main Entrance Angular View Of Metal Clad Canopy, High-rise Buildings And Public Plaza. Centraal Station, Rotterdam, Netherlands. Architect: Benthem Crouwel Architects + Mvsa Architects + Wes, 2014. 2016Голландия без плюх
Что надо успеть в Нидерландах за один день
Российская туристка утонула в Анталье
Определена самая красивая в мире страна
Названы страны-лидеры по числу туристов в России
Пьяная пассажирка спровоцировала драку на борту Ryanair
Лучшим стритфуд-проектом России назвали треску с картошкой
Все материалы
Из жизни
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
Деды надевали
Пожилые красавцы готовы дать фору молодым
Большие караты
Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
Американец попытался уплыть от полиции и встретил акулу
Принц Уильям и Кейт Миддлтон станут родителями в третий раз
70-летний пенсионер в третий раз пересек Атлантический океан на байдарке
Биограф рассказал о планах Питта и Джоли развестись и быть вместе
Все материалы
Шикарные опции из прошлого
Автомобильные примочки, которые сегодня вызывают смех
Хочешь, попробуем что-нибудь новенькое?
Автомобили от брендов, которые обычно выпускают мотоциклы
Втянуть живот
Длительный тест Smart fortwo – машины, которую можно носить в кармане
Самые ожидаемые кроссоверы 2017 года
Внедорожники и кроссоверы, которые появятся до конца года
Премиальная марка Hyundai сделает конкурента «тройке» BMW
Названы самые распространенные машины России
«Мерседес» частично показал предвестника компактного электрокара
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы