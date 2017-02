Появился сайт для создания миксов из рэп- и рок-хитов 2000-х

В сети появился сайт, на котором можно создать гибридные композиции из рок- и рэп-композиций 2000-х годов. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает Fact.

Сайт под названием themagicipod.com позволяет смешать такие хиты, как Real Slim Shady Эминема, 99 Problems Джей-Зи и In Da Club рэпера 50 Cent с треками рок-исполнителей Green Day, Panic! At The Disco, Red Hot Chili Peppers и певицы Аврил Лавин.

При создании конструктора учитывалось, насколько хорошо песни накладываются друг на друга по ритму. Поэтому, к примеру, Get Low Лил Уэйна нельзя смешать с песней My Chemical Romance. При этом трек ложится на All Star группы Smash Mouth.

Жанр рэп-рок исторически возник благодаря группам Blondie и The Clash, которые стали использовать читку в своих треках. К этому и близким ему направлениям, таким как рэпкор и альтернативный хип-хоп, относятся коллективы Fort Minor, Limp Bizkit, Linkin Park и Bloodhound Gang.