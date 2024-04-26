Медведева извинилась за слова о смерти дедушки Валиевой

Евгения Медведева извинилась за слова о смерти дедушки Камилы Валиевой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в своем Telegram-канале опровергла информацию о смерти дедушки Камилы Валиевой и принесла извинения фигуристке и ее семье.

По словам россиянки, она перепутала родственников Валиевой. «Я помню, что Камила потеряла прародителя. Но это была бабушка. И несколько лет назад. Дедушка, о котором шла речь на съемке, жив и здоров», — отметила Медведева.

Фигуристка отметила, что первым делом связалась лично с Валиевой. «Свои ошибки, оговорки, все надо признавать. Я не права», — заявила она.