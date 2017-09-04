Водопроводчик Марио стал безработным

На японской версии сайта Nintendo обновилось описание персонажа серии игр о водопроводчике Марио. Согласно тексту, теперь он безработный.

«Марио хорош во всех видах спорта, неважно, теннис это или бейсбол, футбол или автогонки. Стоит отметить, что много лет назад он работал водопроводчиком», — говорится в профиле Марио.

Марио впервые появился в 1981 году и был плотником. По словам создателя персонажа Сигэру Миямото, это было обусловлено сеттингом игры Donkey Kong. Также он был врачом в игре Dr. Mario, строителем (Wrecking Crew), официантом (Yoshi), художником (Mario Paint), спортсменом, тренером и рефери.

В качестве водопроводчика Марио появился в игре Mario Bros. в 1983 году. Он является самым узнаваемым персонажем компьютерных игр и считается иконой игровой индустрии.