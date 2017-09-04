Google предложил «потро-ло-ло-лить» в честь Эдуарда Хиля

В честь 83-летия народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля Google выпустил дудл «Мистер Трололо». Ролик был опубликован на YouTube-канале компании.

Мультипликаторы Google спародировали оригинальное музыкальное видео Хиля, тем самым вспомнив вирусный вокализ Аркадия Островского «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой» в исполнении эстрадного певца. «Мы надеемся, что вам понравится "тро-ло-ло-лить" вместе с этим дудлом», — отметили создатели ролика.

Музыкальный номер Хиля, снятый на гастролях в Швеции в 1976 году, обрел вирусную популярность среди англоязычной аудитории сети только на рубеже 2009-2010 годов. В США вокализ получил название «Трололо» и обзавелся множеством пародий в исполнении различных певцов, актера Кристофа Вальца и создателей мультсериала «Гриффины».

В мая 2012 Эдуард Хиль перенес инсульт и был госпитализирован в Мариинскую больницу. Позже он был переведен в отделение анестезиологии-реанимации Института имени Поленова, где 4 июня скончался на 78-м году жизни.

Дудл — это анимированная версия оригинального видео.