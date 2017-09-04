Американец объяснил убийство жены сном

Мэтью Фелпс, житель американского штата Северная Каролина, объяснил полиции, что убил свою жену во сне. Об этом сообщает ABC13.

«Я думаю, я убил мою... — сообщил американец во время звонка в службу спасения. — Я видел сон, потом проснулся, включил свет, а она лежала мертвой на полу. Я весь в крови, на кровати нож, он тоже в крови. Кажется, я это сделал. Не могу поверить». В конце звонка, который продолжался семь минут, Фелпс плакал и говорил оператору, что супруга не заслужила такой участи.

Вероятный убийца пояснил операторам, что перед сном принял препарат корицидин от кашля, потому что не мог уснуть. Производитель лекарства выразил соболезнования семье, но заверил журналистов, что нет никаких оснований считать, что корицидин может вызывать агрессию.

Подозреваемый помещен под арест, суд по его делу ожидается во вторник, 5 сентября.