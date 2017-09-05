Швеция депортирует слепую 106-летнюю афганскую беженку Узбек

Власти Швеции отклонили запрос на предоставление убежища 106-летней мигрантке из Афганистана Бибихал Узбек. Об этом пишет The Independent.

«Сейчас она не видит, не говорит, не может ходить. Она больна», — рассказал изданию внук женщины. По его словам, после того, как женщине сообщили, что в ближайшее время ее депортируют, ее здоровье еще больше пошатнулось.

Добраться до Швеции женщине помогли ее сын и внук. В Европу семья Узбек прибыла в 2015 году, до этого на протяжении восьми лет она незаконно проживала на территории Ирана, куда бежала из Афганистана.

Семья проживала в провинции Кундуз, где постоянно происходят жестокие столкновения между афганскими силовиками и боевиками движения «Талибан» (запрещено в России).

В настоящее время Бибихал и ее 11 родственников находятся в небольшой деревне, расположенной в центральной части Швеции.

На следующей неделе женщине должно исполниться 107 лет. Не исключено, что она является самой старой мигранткой, отмечает издание.