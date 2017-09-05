Названа самая привлекательная для российских туристов страна Юго-Восточной Азии

Вьетнам является самой привлекательной для российских туристов страной среди всех членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает ТАСС.

С таким заявлением на университетском форуме Россия — АСЕАН выступил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Он назвал Вьетнам безусловным лидером в данной сфере. По 25-балльной шкале привлекательности эксперт дал азиатскому государству 16 баллов. «Это максимум, все остальные страны набирают меньше», — добавил Федоров.

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В числе факторов притягательности эксперт назвал объемы турпотока из России во Вьетнам, его политические связи с Москвой, культуру (в том числе местную кухню), а также товары, например популярный в России бальзам «Звездочка».

На второе место Федоров поставил Таиланд. Среди преимуществ азиатского королевства — туризм, товары и культура, пояснил глава ВЦИОМ.

Третья строчка досталась Сингапуру, четвертая — Индонезии. «Прекрасные пляжи Бали известны всем, но туристический поток кратно меньше по сравнению с Вьетнамом и Таиландом», — сказал Федоров.

В топ-8 списка также попали в порядке убывания Камбоджа, Филиппины, Лаос и Бруней. По словам Федорова, эти страны намного менее интересны россиян, нежели Европа и США.

АСЕАН — политическая, экономическая и культурная межправительственная организация, в которую входят 10 государств Юго-Восточной Азии. Ее участниками являются Бруней, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Индонезия, Филиппины. Она была образована в 1967 году.

