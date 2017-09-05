Оперных певиц «заставили» издавать звуки старых модемов при подключении к сети

В сети набирает популярность твит комедианта Олафа Фалафеля (Olaf Falafel‏), который наложил на партии оперных певиц звуки диалап-модема, к которому в прошлом нужно было подключаться через телефон. Складывается впечатление, что звуки исходят от самих исполнителей. Пользователям Twitter получившийся ролик показался жутковатым, но они оценили оригинальный монтаж и охотно расшарили его по соцсетям.

Материалы по теме Киберпанк, который мы заслужили Столкновение высоких технологий с российскими реалиями превратилось в мем

Записью поделилось 13 тысяч пользователей. Те, кто застал, как подключались к интернету через телефонную линию, рассказали о своих воспоминаниях. Некоторые отметили, что звуки при подсоединении всегда напоминали им крики умерших роботов. Другие отметили, что нынешнее поколение, не имевшее дело с диалап-модемами, не могут угадать, что это за шум. Одна из пользовательниц пишет, что ее дети подумали, будто это звуки дельфинов.