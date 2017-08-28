Google сломал интернет в Японии

Из-за небольшой ошибки компании Google в Японии на половине территории страны отключился интернет, сообщает The Next Web.

По данным издания, в пятницу, 25 августа, сотрудники компании ввели неправильные данные в протоколе динамической маршрутизации, в результате чего провайдеры не смогли подключиться к интернету или столкнулись с крайне низкой скоростью соединения.

В Google признали ответственность за сбой и заявили, что ошибку исправили в течение восьми минут с момента поступления жалобы.

Как отмечает издание, сбой не привел к серьезным чрезвычайным ситуациям, однако испортил рабочий процесс некоторым японским компаниям и другим пользователям сети.

Год назад, 27 августа, житель китайской провинции Шаньдун был арестован при попытке «сломать интернет». Опасаясь, что видео, на котором он участвует в массовых танцах на городской площади, попадет в сеть, китаец принялся уничтожать оптоволоконные линии связи. Местные власти оценили ущерб от его действий в 100 тысяч юаней (около 15 тысяч долларов).